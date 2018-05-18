  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
    Курьез

    Соцсети обсуждают фото Тимошенко, оголившейся в прямом эфире

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко

    Политик заинтриговала откровенным нарядом

    В сети появился снимок с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, которая выступает в эфире радиостанции. Политик позирует перед микрофоном, при этом многим пользователям бросилось в глаза то, что у нее задралась юбка, пишет «Главком».

    «Юля и попа) Боюсь предположить, что же покажут нам другие претенденты на президентское кресло?», - подписал снимок Дмитрий Качура, который выложил фото в Facebook.

    Пользователи принялись активно комментировать снимок: «Не попа, а стегно», «А, кстати, очень даже ничего!)))», «Нормас виглядає, до речі».

    Напомним, недавно Тимошенко оказалась в центре обсуждения после публикации видео, в котором она поздравила Петра Порошенко с днем кондитера, приготовив сырники по семейному рецепту.

    Читайте также: Депутаты массово пришли в Раду в вышиванках.
    Читайте також
    Юлія Тимошенко мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ