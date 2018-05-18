Соцсети обсуждают фото Тимошенко, оголившейся в прямом эфире

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Юлия Тимошенко

Политик заинтриговала откровенным нарядом

В сети появился снимок с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, которая выступает в эфире радиостанции. Политик позирует перед микрофоном, при этом многим пользователям бросилось в глаза то, что у нее задралась юбка, пишет «Главком».

«Юля и попа) Боюсь предположить, что же покажут нам другие претенденты на президентское кресло?», - подписал снимок Дмитрий Качура, который выложил фото в Facebook.

Пользователи принялись активно комментировать снимок: «Не попа, а стегно», «А, кстати, очень даже ничего!)))», «Нормас виглядає, до речі».

Напомним, недавно Тимошенко оказалась в центре обсуждения после публикации видео, в котором она поздравила Петра Порошенко с днем кондитера, приготовив сырники по семейному рецепту.