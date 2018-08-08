В сети показали, как выглядит волшебный дом 77-летней модели Грейс Коддингтон



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На территории дома есть сад

77-летняя модель и бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон показала свой очаровательный коттедж на Лонг-Айленде.

Небольшой трехкомнатный коттедж, в котором проживает Грейс со своим партнером – французским стилистом-парикмахером Дидье Малижом, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Пара приобрела его еще в 1988 году и с тех пор наслаждается отдыхом в уютном имении.

На территории дома есть сад, небольшая терраса и бассейн, а в самом коттедже есть гостиная, спальня, ванная, кухня и столовая, которые поражают своей гармонией и абсолютным вкусом.

Сама же модель Коддингтон отмечает, что этот дом является скорее «не очень-то хорошим, скорее – просто удобным.

На полках в комнатах можно разглядеть много книг и статуэток, но наибольшее внимание супруги уделяют любви к котам. Игрушки, фотографии и рисунки с котами размещены почти по всему дому. На них изображены все фотографии бывших и нынешних кошек Грейс.

Кроме этого, в коттедже живут две персидские кошки – Пампкин и Бланкет, которых Коддингтон и Малиж очень любят.

Джерело: architecturaldigest.com