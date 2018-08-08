Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александра Алексеенко

От работ харьковчанки Александры Алексеенко просто захватывает дух: она создает не просто игрушки, а самые настоящие скульптуры и бюсты, которые, кажется, вот-вот оживут

Будучи студенткой Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Александра в специализированном магазине для художников увидела пакеты с шерстью.

«Мне тогда стало интересно, что же может из этого получиться. Выбрала два рандомных цвета, взяла иголки с зазубринками — так и получились два убогих медведя», — вспоминает дизайнер.

Но уже тогда Александра поняла, что это увлекательное занятие, правда, занималась она им редко. А полтора года назад девушка решила вернуться к валянию. Сегодня в коллекции Александры — десятки морских, домашних и диких животных, есть растения из шерсти и даже скульптуры.

«Я люблю природу, а именно теплица у меня ассоциируется с атмосферой, которую я и хочу передать. Поэтому решила создать импровизированную мастерскую Tepliza»,— рассказывает Александра.

Новый этап в валянии из шерсти у Александры начался с создания игрушек из детства.

«Например, к лошадке мы с папой вместе полозья лобзиком выпиливали», — рассказывает мастер. Еще один герой нежного возраста — Мистер Барсук из сказочной повести «Ветер в ивах» Кэннета Грэма. «Я очень люблю эту историю и создала сначала барсука, а потом решила построить ему дом», — говорит Александра.

В жилище есть миниатюрные аксессуары из шерсти и мебель. Работы передают мельчайшие детали персонажей, а их высота в среднем достигает 30—40 см. Вдохновляется мастер просмотром картин и чтением книг, да и круг единомышленников делает немало: например, бюст Матильды, героини Натали Портман из фильма «Леон», появился в результате дружеского соревнования.

«Нужно было сделать лицо, сначала я хотела сделать профиль Альфреда Хичкока, но потом передумала. Было очень интересно, можно ли из этого материала сделать что-то портретное», — вспоминает Александра.

Особых условий хранения изделия из шерсти не требуют: главное — позаботиться об отсутствии моли, которая может испортить игрушки.

«Я в шерсть добавляю лаванду или другие травы, которые отпугивают моль», — рассказывает девушка.

Девушка мечтает показать свои работы на выставке, а вот продавать большинство шедевров не готова, дескать, это как отдать часть себя.

Джерело: newsyou.info