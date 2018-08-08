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    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти

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    <span>Александра Алексеенко&nbsp;</span> - Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Александра Алексеенко 

    От работ харьковчанки Александры Алексеенко просто захватывает дух: она создает не просто игрушки, а самые настоящие скульптуры и бюсты, которые, кажется, вот-вот оживут

    Будучи студенткой Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Александра в специализированном магазине для художников увидела пакеты с шерстью.

    «Мне тогда стало интересно, что же может из этого получиться. Выбрала два рандомных цвета, взяла иголки с зазубринками — так и получились два убогих медведя», — вспоминает дизайнер.

    Но уже тогда Александра поняла, что это увлекательное занятие, правда, занималась она им редко. А полтора года назад девушка решила вернуться к валянию. Сегодня в коллекции Александры — десятки морских, домашних и диких животных, есть растения из шерсти и даже скульптуры.

    «Я люблю природу, а именно теплица у меня ассоциируется с атмосферой, которую я и хочу передать. Поэтому решила создать импровизированную мастерскую Tepliza»,— рассказывает Александра.

    Новый этап в валянии из шерсти у Александры начался с создания игрушек из детства.

    «Например, к лошадке мы с папой вместе полозья лобзиком выпиливали», — рассказывает мастер. Еще один герой нежного возраста — Мистер Барсук из сказочной повести «Ветер в ивах» Кэннета Грэма. «Я очень люблю эту историю и создала сначала барсука, а потом решила построить ему дом», — говорит Александра.

    В жилище есть миниатюрные аксессуары из шерсти и мебель. Работы передают мельчайшие детали персонажей, а их высота в среднем достигает 30—40 см. Вдохновляется мастер просмотром картин и чтением книг, да и круг единомышленников делает немало: например, бюст Матильды, героини Натали Портман из фильма «Леон», появился в результате дружеского соревнования.

    «Нужно было сделать лицо, сначала я хотела сделать профиль Альфреда Хичкока, но потом передумала. Было очень интересно, можно ли из этого материала сделать что-то портретное», — вспоминает Александра.

    Особых условий хранения изделия из шерсти не требуют: главное — позаботиться об отсутствии моли, которая может испортить игрушки.

    «Я в шерсть добавляю лаванду или другие травы, которые отпугивают моль», — рассказывает девушка.

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    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти
    Украинка создает удивительные скульптуры из шерсти

    Девушка мечтает показать свои работы на выставке, а вот продавать большинство шедевров не готова, дескать, это как отдать часть себя.

    Джерело: newsyou.info

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