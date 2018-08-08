За титул «Мисс Украина Вселенная» будут бороться подруга мужа Лорак и свидетельница убийства Бориса Немцова



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Конкурс «Мисс Украина Вселенная»

В этом году в конкурсе красоты участвует несколько очень заметных девушек

Одной из них стала подружка супруга Ани Лорак, с которой застукали Мурата в одном из караоке-клубов. Также, за титул королевы красоты стала свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая.

В своей анкете финалистки Анна пишет, что ей 25 лет, она из Белой Церкви. Рост 175 сантиметров. На просьбу описать себя в трех словах отвечает: «Спокойная, доброжелательная, элегантная» По словам девушки, она занимается благотворительностью – помогает школе-интернату в родном городе.

В анкете Дурицкая также признается, что выиграть конкурс«Мисс Украина Вселенная» это ее мечта, пишет КП в Украине. На просьбу рассказать о любви, отвечает так: «Чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ - это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь».

Также в финал прошла экс-участница проекта «Холостяк» Галина Присташ. Напомним, что после шоу девушка выпустила коллекцию купальников с забавным принтом.

Со всеми участница международного конкурса красоты можно познакомиться прямо сейчас.

Кто из девушек достанется корона «Мисс Украина Вселенная» мы узнаем совсем скоро - 14 августа.