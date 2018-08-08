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    Шоу-биз

    За титул «Мисс Украина Вселенная» будут бороться подруга мужа Лорак и свидетельница убийства Бориса Немцова

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    Конкурс&nbsp;&laquo;Мисс Украина Вселенная&raquo; - За титул «Мисс Украина Вселенная» будут бороться подруга мужа Лорак и свидетельница убийства Бориса Немцова
    Конкурс «Мисс Украина Вселенная»

    В этом году в конкурсе красоты участвует несколько очень заметных девушек

    Одной из них стала подружка супруга Ани Лорак, с которой застукали Мурата в одном из караоке-клубов. Также, за титул королевы красоты стала свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая.

    В своей анкете финалистки Анна пишет, что ей 25 лет, она из Белой Церкви. Рост 175 сантиметров. На просьбу описать себя в трех словах отвечает: «Спокойная, доброжелательная, элегантная» По словам девушки, она занимается благотворительностью – помогает школе-интернату в родном городе.

    В анкете Дурицкая также признается, что выиграть конкурс«Мисс Украина Вселенная»  это ее мечта, пишет КП в Украине. На просьбу рассказать о любви, отвечает так: «Чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ - это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь».

    Также в финал прошла экс-участница проекта «Холостяк» Галина Присташ. Напомним, что после шоу девушка выпустила коллекцию купальников с забавным принтом.

    Со всеми участница международного конкурса красоты можно познакомиться прямо сейчас.

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    Галина Присташ
    Анна Дурицкая
    Яна Беляева
    Алена Лесик
    Анастасия Кузевич
    Антонина Баланецкая
    Валерия Рябченко
    Влада Путова
    Дарья Ахметова
    Диана Гасаненко
    Ирина Марс
    Ирина Шевчук
    Карина Жосамн
    Катерина Семенченко
    Ксения Клюйко
    Наталья Болюх
    Юлия Фрейтас
    Ольга Литвиненко

    Кто из девушек достанется корона «Мисс Украина Вселенная» мы узнаем совсем скоро - 14 августа.

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