Брутальный и помолодевший: Брэд Питт снялся для обложки Love



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Брэд Питт

Из-за затяжного развода с Анджелиной Джоли и проблем с алкоголем Брэд Питт последние полтора года выглядел не слишком хорошо — актер заметно похудел и постарел

Однако теперь он, очевидно, взял себя в руки — Питт снялся для обложки журнала Love, отмечающего свое десятилетие.

Также для серии праздничных обложек позировали актриса Ума Турман и модели Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Адвоа Абоа, Ариэль Николсон и Джиджи Хадид. Брэд же стал единственным мужчиной, удостоившимся этой чести.

Брутальное фото актера сделал Стивен Кляйн. Над другими обложками работали другие мастера. Например, Джиджи Хадид работал Микаэль Янссон, а один из самых оригинальных модных фотографов Тим Уолкер снял певицу Бет Дитто.

Джерело: graziamagazine.ru