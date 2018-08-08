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    Шоу-биз

    Брутальный и помолодевший: Брэд Питт снялся для обложки Love

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    Брэд Питт - Брутальный и помолодевший: Брэд Питт снялся для обложки Love
    Брэд Питт

    Из-за затяжного развода с Анджелиной Джоли и проблем с алкоголем Брэд Питт последние полтора года выглядел не слишком хорошо — актер заметно похудел и постарел

    Однако теперь он, очевидно, взял себя в руки — Питт снялся для обложки журнала Love, отмечающего свое десятилетие.

    Также для серии праздничных обложек позировали актриса Ума Турман и модели Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Адвоа Абоа, Ариэль Николсон и Джиджи Хадид. Брэд же стал единственным мужчиной, удостоившимся этой чести.

    Брутальное фото актера сделал Стивен Кляйн. Над другими обложками работали другие мастера. Например, Джиджи Хадид работал Микаэль Янссон, а один из самых оригинальных модных фотографов Тим Уолкер снял певицу Бет Дитто.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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