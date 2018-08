Популярный телеведущий воссоздал «макияж» Дональда Трампа

Ведущий американского телешоу The Late Night Show Стивен Кольбер высмеял недавнее выступление президента США Дональда Трампа в Огайо

Лицо политика блестело настолько сильно, что ведущий срвнил его с велосипедным отражателем, а также со смесью робота C-3PO и глазированной ветчины.

В своем новом ролике он попытался воссоздать макияж президента США с помощью бронзатора, хайлайтера и колбасы. Видео-туториалом Кольбер поделился в Twitter.

Чтобы косметика не попала в глаза ведущий надел очки для плавания, а затем нанес бронзер на все лицо.

Следующим этапом стало неравномерное нанесение хайлайтера. «Чтобы получить лучший эффект, вам нужно распределить это все ломтиком Болонской колбасы», — заявил Кольбе.

Get that glistening Trump sheen WITHOUT a lifetime of eating bed-burgers! My Trump makeup tutorial is here! #StephenontheFloor #MakeAmericaFaceAgain pic.twitter.com/CnCcU8Xjtg