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    Жизнь

    Популярный телеведущий воссоздал «макияж» Дональда Трампа

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    Популярный телеведущий воссоздал «макияж» Дональда Трампа

    Ведущий американского телешоу The Late Night Show Стивен Кольбер высмеял недавнее выступление президента США Дональда Трампа в Огайо

     Лицо политика блестело настолько сильно, что ведущий срвнил его с велосипедным отражателем, а также со смесью робота C-3PO и глазированной ветчины.

    В своем новом ролике он попытался воссоздать макияж президента США с помощью бронзатора, хайлайтера и колбасы. Видео-туториалом Кольбер поделился в Twitter.

    Чтобы косметика не попала в глаза ведущий надел очки для плавания, а затем нанес бронзер на все лицо.

    Следующим этапом стало неравномерное нанесение хайлайтера. «Чтобы получить лучший эффект, вам нужно распределить это все ломтиком Болонской колбасы», — заявил Кольбе.

    Джерело: graziamagazine.ru

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