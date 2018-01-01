День рождения Эммили Блант. Самые жаркие фотосессии актрисы

На этой неделе известной британской актрисе Эмилии Блант исполняется 35 лет. Накануне этого праздника мы подготовили для вас самые соблазнительные кадры актрисы.

Эмили Оливия Лиа Блант родилась 23 февраля 1983 года в респектабельной лондонской семье. Первые шаги на актерском поприще артистка сделала в театре. Уже в 18 лет она дебютировала на большой сцене — в пьесе «Королевская семья», где Эмили довелось играть с самой Джуди Денч. За роль внучки



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Эмили Блант

На этой неделе известной британской актрисе Эмилии Блант исполняется 35 лет. Накануне этого праздника мы подготовили для вас самые соблазнительные кадры актрисы.

Эмили Оливия Лиа Блант родилась 23 февраля 1983 года в респектабельной лондонской семье. Первые шаги на актерском поприще артистка сделала в театре. Уже в 18 лет она дебютировала на большой сцене — в пьесе «Королевская семья», где Эмили довелось играть с самой Джуди Денч. За роль внучки главной героини пьесы девушка была названа лучшим дебютантом.

Дебют Блант на телеэкране состоялся в 2003 году в историческом эпосе «Королева против Рима» о героической судьбе королевы Боудикки. Уже в следующем году Эмили всерьёз заявила о себе как о будущей звезде, появившись в одной из главных ролей в драме взросления «Моё лето любви». За эту работу артистку наградили премией BAFTA.

Мировой успех, конечно, пришел к Эмили благодаря не после «Моего лета любви», а благодаря голливудскому хиту «Дьявол носит «Prada». За роль карьеристки Миранды актриса была номинирована на «Золотой глобус».

В начале 2009 года актриса участвовала в озвучке эпизода Lisa the Drama Queen 20 сезона мультсериала «Симпсоны», подарив свой голос персонажу по имени Джульет Хоббс, новой знакомой Лизы Симпсон.

В 2010 году Эмили удостоилась третьей номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драматическая актриса» за фильм «Молодая Виктория». Тремя годами позже роль финансового советника Харриет в комедии «Рыба моей мечты» принесла ей и четвертую номинацию.

Со своим мужем, звездой сериала «Офис» Джоном Красински, актрису познакомила Энн Хэтэуэй. Свадьба Блант и Красински прошла на итальянской вилле, принадлежащей Джорджу Клуни.

Джерело: ru.wikipedia.org