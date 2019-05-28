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    Курьез

    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

    • Розсилка
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

    Эти фотографии поднимут вам настроение

    Какие прилагательные возникают в нашей голове, когда речь идёт о мейн-кунах? Величественный, шикарный, огромный, пушистый, красивtнный, внушительный, прекрасный, лучший — приблизительно такие. А как насчёт «нелепый», «забавный» или «бестолковый»? Да как у нас только руки не отвалились такое написать про эту величественную, шикарную и так далее породу?!

    Но вот какая штука, у нас при себе есть доказательства того, что мейн-куны тоже люди. То есть просто коты — со своими причудливыми замашками и способностью получаться на снимках не безукоризненно. Не верите? Смотрите — мы подготовили для вас разоблачающий фотоматериал, который может стать для вас настоящим откровением.

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    на весь екран згорнути
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    16 фотографий, которые доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

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    Джерело: twizz.ru

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