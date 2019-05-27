Утонченная женская красота на полароидных снимках Джан Паоло Барбьери

Полароидные снимки Джан Паоло Барбьери не оставляют равнодушным никого

По мнению Барбьери, каждая женщина скрывает в себе секрет, который не может быть разгадан и поэтому фотографу дано право беззастенчиво манипулировать этой тайной, ведь секрет этот – есть залог существования женщины и если бы кому-нибудь было под силу его разгадать, то она бы просто исчезла, растворилась в воздухе. От гламурного модельного позирования Барбьери переходит к «фотоэкранизации» статуи Венеры Милосской, а следом легко сдвигается в сторону фривольно-романтической эротики.

При этом привычные женственность и соблазнительность здесь – не более, чем дань жанру, ведь фотограф оперирует более тонкими материями: не сексуальностью, но чувственностью, не постановочностью, но театральностью. В последнем случае сказалось сотрудничество на заре карьеры с великими итальянскими кинематографистами Федерико Феллини и Лусино Висконти, оказавшими большое влияние на будущего мастера. Вообще тема кино долго находила отражение в творчестве Барбьери, буквально воссоздававшего на своих фото кадры культовых кинолент и охотно снимая кинозвёзд: Софи Лорен, Одри Хепберн, Монику Беллуччи и других.

Такой нестандартный подход обеспечил в своё время фотохудожника работой с крупнейшими модными домами: Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré. Однако Барбьери не остановился на этом, не стал «карманным» творцом на поводке миллионных контрактов; всю жизнь он продолжал творческие поиски. Не отбрасывая врождённой искушённости и приобретённого профессионализма, мастер искал наиболее выразительные средства для воплощения своего видения. Именно так Барбьери и пришёл к мгновенной профессиональной фотографии непрофессиональной техникой, почти за полвека до появления Instagram и других подобных сервисов. Помимо этого, мастер снимал природу и жителей Мадагаскара, экспериментировал с фотонатюрмортами.

Барбьери за продолжительную творческую карьеру получил ряд престижных премий: Biancamano, как лучший итальянский фотограф, был назван в числе четырнадцати лучших фотографов моды в мире немецким журналом Stern. На счету Барбьери более пятнадцати личных изданий, его работы находятся во многих музеях мира, таких как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Палаццо Реале в Милане, Институте изящных искусств в Миннеаполисе и др. Джан Паоло Барбьери в сети: личный сайт, Instagram.