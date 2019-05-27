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    Cамая сексуальная спортсменка мира: соблазнительные фото

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    Cамая сексуальная спортсменка мира: соблазнительные фото
    instagram.com/alicasmd

    19-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт признана самой сексуальной спортсменкой мира

    Алиса Шмидт, легкоатлетка из Германии, получила почетное звание «Самая сексуальная спортсменка в мире». Титул ей официально вручило австралийское издание Busted Coverage.

    Алиса родилась 8 ноября 1998 года в пригороде Берлина. Девочка еще в детстве решила стать спортсменкой, и в возрасте 7 лет родители отдали ее в секцию легкой атлетики. Алисе понравилось новое увлечение, и она старалась реализовать себя в нем.

    В 11 лет девушка определилась, что будет выступать в забегах на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров, а также в эстафете 4 по 100.

    Сейчас прекрасной бегунье всего 19 лет. Она занимается бегом на короткие дистанции, в ее копилке есть серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике. Известно, что спортсменка намерена участвовать в Олимпийских играх 2020 года.

    НаInstagram-аккаунт девушки подписаны 333 тыс. пользователей. Бегунья постоянно выкладывает фотографии в бикини и коротких шортах, а также в вещах, которые подчеркивают фигуру.

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    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd
    instagram.com/alicasmd

    Под каждым ее постом мужчины оставляют множество комментариев: «Действительно очень хороша», «Тело – огонь», «Классная отточенная фигура», – восхищаются юзеры Инстаграма. Комментарии под фото оставляют не только немцы и англичане, но и русские мужчины. «На любителя», «Со шнобелем не повезло», «Не самая… Гончарова Наташенька из волейбола в разы лучше!!! А через год можно будет сказать и про Загитову», – оставили свои критикующие комментарии мужчины.

    Джерело: sport-express.ru

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