Девушки, улицы, поцелуи и дети на снимках фотографа, влюбленного в Париж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Этого фотографа по праву можно назвать поэтом парижских улиц. Всю свою жизнь он посвятил этому городу

Его простые и искренние снимки, полные иронии, никого не оставляют равнодушным. Все они очень добрые, живые, дарят тепло и вызывают улыбку.

На снимках Робера – будничная жизнь простых людей 40-50-х годов. В созданном им мире царит добро и любовь, звучит детский смех, здесь нет места насилию и грубости.



«Мир, который я пытался показать, был миром, где мне было бы хорошо, где люди были бы приветливы, а я бы нашел успокоение, которое так долго искал. Мои фотографии были словно доказательством того, что такой мир существует», -отметил фотограф



Обладая каким-то совершенно невероятным чутьем, во время прогулок в ежедневной городской суете парижан он искал неожиданные и выразительные моменты, ироничные и романтические, стараясь их запечатлеть.

«Чтобы фотографировать, нужно стать мягким, как губка, готовая впитать в себя любой нюанс. Моя работа, как у актера — я должен залезть в шкуру человека, которого снимаю. И людям нравятся мои фотографии, так как в них они видят то, что сами бы увидели раньше, если бы хоть немного замедлили свой бег», - делится своим опытом фотограф.



Обладающий прекрасным чувством юмора, Робер любил снимать моменты, отражающие неожиданные эмоции и реакции горожан, для этой цели он зачастую использовал розыгрыши. Так была снята целая серия фотографий с выставленной в витрине антикварного магазина фривольной картинкой.





Джерело: Культурология