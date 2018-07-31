Dolce & Gabbana сняли эпатажную рекламу в Риме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекламная кампания Dolce & Gabbana

Снимки изобилуют кадрами на фоне знаковых мест Вечного города: фонтана Треви, Колизея, площади Навона и улочек с ресторанчиками, предлагающими вкуснейшую пасту.

Продолжая многолетнюю традицию воспевания итальянского образа жизни, ярких красок, неминуемой роскоши и красивой жизни, для нового кампейна Dolce & Gabbana коллекции сезона осень-зима 2018 Доменико Дольче) и Стефано Габбана отправились в свою любимую столицу – Рим в самый разгар туристического сезона.

На его старинных улицах и проходили съемки, ведь ето идеальные пейзажи для прогулок в новой осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana.

На фотографиях модели в ярких и жизнерадостных нарядах позируют вместе с реальными жителями Рима, гуляют, танцуют и, конечно, едят пасту. Последнее настоящие итальянки готовы делать даже в кутюрных платьях..

Объективам братьев Луки и Алессандро Морелли позировали восходящие звезды подиумов: Кьяра Шелси, Самиль Берманнелли, Айра Феррейра, Хен Джи Шин и Сия Титко и другие. Ранее это дуэт уже работал с Dolce & Gabbana.

Напомним, что каждый сезон дизайнеры бренда посвящает тому или иному итальянскому городу. Так, рекламные кампании Dolce & Gabbana уже снималсь в Неаполе, Венеции, Палермо и на острове Капри, а показ последней кутюрной коллекции Dolce & Gabbana прошел на берегу озера Комо.

Летняя коллекция от модного Дома создана в пестрых тонах и несколько вычурных формах. На одном из фото модель даже появляется между двух монашек.

Джерело: vogue.ua