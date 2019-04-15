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    Невероятные фургоны и автобусы, превращенные в мобильные дома

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    Невероятные фургоны и автобусы, превращенные в мобильные дома
    boredpanda.com

    Жизнь ван - растущий образ жизни среди искателей приключений, которые превращают старые автобусы и микроавтобусы в причудливые передвижные дома, готовые везде, куда их ведет ветер

    Представьте себе свой идеальный задний двор и увеличьте его в обширной долине полевых цветов или превратите его в безмятежный пляж с грохотом волн - это оазис, который некоторые люди создали для себя, взяв свои дома на открытой дороге. 

    Основатель «Van Clan» - интернет-сообщества для любителей путешествий - Брэндон Салталамаккья сказал, что первая причина увлечения кочевой жизнью - это свобода, которую она дает: 

    «Люди хотят свободы, чтобы избежать вечных счетов, стрессов и ограничений «реальной жизни». Минималистский образ жизни в течение некоторого времени - это жизнь в фургоне ». 

    Эти нестандартные мини-дома используют экономичный дизайн, чтобы соответствовать всем потребностям, которые можно найти в доме нормального размера. Духовки, шкафы, кровати и раскладные столы - все они вписываются в эти великолепные мобильные жилища, позволяет путешествовать с комфортом и наблюдать мир вокруг.

    Другая очевидная выгода - стоимость. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    «Все, что вам нужно, - это страховка, еда и газ, и тогда вы сможете отправиться туда, куда пожелает ваше сердце, и при этом погрузиться в постоянно меняющийся мир вокруг вас», - сказал он, добавив, что стоимость является наиболее распространенным вопросом, который они получают на их страница.

    Джерело: boredpanda.com

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