Невероятные фургоны и автобусы, превращенные в мобильные дома



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boredpanda.com

Жизнь ван - растущий образ жизни среди искателей приключений, которые превращают старые автобусы и микроавтобусы в причудливые передвижные дома, готовые везде, куда их ведет ветер

Представьте себе свой идеальный задний двор и увеличьте его в обширной долине полевых цветов или превратите его в безмятежный пляж с грохотом волн - это оазис, который некоторые люди создали для себя, взяв свои дома на открытой дороге.

Основатель «Van Clan» - интернет-сообщества для любителей путешествий - Брэндон Салталамаккья сказал, что первая причина увлечения кочевой жизнью - это свобода, которую она дает:

«Люди хотят свободы, чтобы избежать вечных счетов, стрессов и ограничений «реальной жизни». Минималистский образ жизни в течение некоторого времени - это жизнь в фургоне ».

Эти нестандартные мини-дома используют экономичный дизайн, чтобы соответствовать всем потребностям, которые можно найти в доме нормального размера. Духовки, шкафы, кровати и раскладные столы - все они вписываются в эти великолепные мобильные жилища, позволяет путешествовать с комфортом и наблюдать мир вокруг.

Другая очевидная выгода - стоимость.





«Все, что вам нужно, - это страховка, еда и газ, и тогда вы сможете отправиться туда, куда пожелает ваше сердце, и при этом погрузиться в постоянно меняющийся мир вокруг вас», - сказал он, добавив, что стоимость является наиболее распространенным вопросом, который они получают на их страница.

Джерело: boredpanda.com