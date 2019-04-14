Удивительные миры нашего мира: повседневные вещи под микроскопом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Глядя на некоторые вещи под многократным увеличением, иногда даже трудно догадаться, что же это такое

А вы никогда не задумывались как выглядят обычные вещи, которые окружают нас постоянно, при большом увеличении? Хотите заглянуть в микромир привычных вещей? Давайте же отправимся в небольшое путешествие.

И это бесспорно невероятное ощущение — видеть мельчайшие детали, каждый крошечный изгиб того, к чему мы так привыкли, но не могли представить, каким оно окажется, если его увеличить.

Художник Пьянек (Pyanek) в своих макрофотографиях изобразил предметы, которые хорошо знакомы каждому человеку, но вы их вряд ли распознаете.

Проект «Удивительные миры в нашем мире» состоит из серии макроснимков, в которых раскрываются детали обычных вещей, невидимые невооружённым глазом.

Все фотографии сняты зеркальным фотоаппаратом Canon EOS 600D с перевернутым объективом из комплекта и отредактированы с HeliconFocus, Lightroom и Exposure 5.

Все фотографии выглядят изумительно, хотя меня больше всего впечатляют может быть мыльная пена, которая выглядит как кристаллическая структура, пакетик от чая похожий на кокон гусеницы, кухонная губка мне напоминает какие-то подводные растения, а спагетти вполне походят на метеорит, за которым тянется хвост.

Джерело: boredpanda.com