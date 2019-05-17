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    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах

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    Дита фон Тиз - Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз
    Фото: Legion Media

    46-летняя актриса стала звездой красной дорожки в Каннах

    Мировые знаменитости продолжают слетаться во Францию, где сейчас проходит 72-й Каннский кинофестиваль. 16 мая здесь состоялась премьера байопика «Рокетмен» — биографического фильма об Элтоне Джоне. В этот день Дита выглядела, как всегда, роскошно — она предпочла свой неизменный драматический образ.

    Дита надела элегантное темно-синее платье Alexis Mabille с глубоким вырезом и сетчатыми вставками, а также лодочки Christian Louboutin. Дита дополнила наряд небольшим серебристым клатчем и украшениями — бриллиантовым колье и серьгами Chopard.

    Дита фон Тиз. Фото: Legion Media
    Дита фон Тиз. Фото: Legion Media

    Бьюти-образ актрисы был продуман до мелочей — она сделала графичные стрелки в сочетании с красной помадой и фарфоровой кожей.

    Стоит отметить, что поддержать Элтона Джона и посмотреть премьеру пришли множество знаменитостей, среди которых были замечены Белла Хадид, Приянка Чопра и многие другие.

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    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах
    Дита фон Тиз в пышном платье с декольте поддержала Элтона Джона в Каннах

    Напомним, что Каннский фестиваль – ежегодный кинофестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые «фестивали категории А»).


    Джерело: graziamagazine.ru

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