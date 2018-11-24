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    Джунипер - самая популярная лиса в Instagram

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    Джунипер - самая популярная лиса в Instagram
    telegraf.com.ua

    Как превратить дикого зверя в счастливейшего домашнего питомца, знает владелица лисы про кличке Джунипер

    Животное с рождения живет во Флориде вместе со своими любящими хозяевами и даже обзавелось собственной страничкой в Instagram, у которой, между прочим, уже 2,5 млн. подписчиков. 

    Наблюдать за фотографиями жизни зверька — сплошное удовольствие. Это очаровательное создание покоряет с первого взгляда, и вы уже не можете сдержать улыбку, а чувство умиления переполняет до краев. 

    Правда, владелица Джунипер признается, что держать дома лис весьма непросто, поскольку они любят шалить, веселиться и постоянно наводят беспорядок.

    Двухлетняя домашняя лисичка живет в доме вместе с другими животными: метисом маламута, двумя сахарными сумчатыми летягами, еще одной лисичкой и рептилиями.

    Животные теперь вместе едят, спят и играют. С первого дня появления Джунипер Мус стал для нее настоящим защитником, и сейчас эта парочка просто неразлучна.

    «Джунипер влюблена в Муса и целыми днями пытается привлечь как можно больше его внимания», - рассказывает хозяйка животных Джессика. 

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    telegraf.com.ua
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    telegraf.com.ua
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    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua

    «Я принесла домой Джунипер, когда ей было всего 5 недель. Мус вырос среди разных животных, поэтому, когда лиса подбежала к нему, виляя хвостом, они сразу подружились».

    Джерело: telegraf.com.ua

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