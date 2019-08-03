Эфиопия установила новый мировой рекорд, посадив более 350 млн деревьев за один день



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boredpanda.com

Большой день для страны, которая вознамерилась восстановить свой ландшафт, наступил, когда люди по всей стране собрались на тысяче разных площадок с целью посадить 200 млн саженцев

Цель уже сама по себе была амбициозной, но к концу дня официальные лица заявили, что на самом деле удалось посадить более 350 млн саженцев, что почти вдвое превысило первоначальный план.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия опубликовал твит, в котором говорится, что людям, принявшим участие в этой инициативе, удалось посадить поразительное количество деревьев — 353.633.660 — за 12 часов. Это настоящий подвиг для всех — от гуманистов до студентов, от государственных чиновников до экологов.

И хотя рекорд еще не был подтвержден официально, огромное количество посаженных деревьев все равно легко побьет нынешний рекорд в 50 млн деревьев, посаженных за 24 часа в индийском штате Уттар-Прадеш в 2016 году.

Но ведь и дело-то вовсе не в рекордах, правда?

В этом году правительство Эфиопии планирует посадить в общей сложности 4 млрд деревьев, и, по заявлениям представителей сельского хозяйства, в стране уже посажено 2,6 млрд деревьев.

Эфиопия потеряла большую часть своих лесов в прошлом веке. Еще в начале XX века треть страны была покрыта лесом, однако к 2000 году лесной массив сократился до 4%.

С 1960 года количество населения Эфиопии увеличилось в четыре раза, достигнув отметки в 100 млн человек. Увеличение численности населения не могло не сказаться на спросе на сельскохозяйственные угодья и древесину, что и стало одной из причин огромного обезлесения.

Джерело: boredpanda.com