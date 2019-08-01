Смелое решение: Николь Кидман надела черное платье без белья



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Николь Кидман instagram.com/nicolekidman

Австралийско-американская актриса, певица и продюсер продемонстрировала публике чарующий образ в черных тонах

52-летняя Николь Кидман позировала в total black look без белья и элегантной шляпе.

Звезда поделилась снимком, на котором она стоит на фоне минималистичной белой стены, которая прекрасно контрастирует с её угольно-черным нарядом. На Николь надето черное платье с глубоким V-образным декольте и матовая шляпа, украшенная блестящими клепками по окружности.

Рукава платья выполнены из полупрозрачной плиссированной ткани, а часть наряда на уровне талии декорирована корсетной вставкой - толстым ажурным поясом, поверх которого прикреплен тонкий ремешок с изящной пряжкой. Силуэт платья идеально подчеркивает стройную фигуру актрисы, а просвечивающаяся ткань в районе груди добавляет образу пикантности.

Финальным штрихом выдержанного look'а стали бежевый маникюр и ярко-коралловая помада, которая поставила необходимый акцент и сделала весь образ похожим на живописный портрет. «В черной шляпе что-то есть», — написала звезда в Instagram.





Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

В Instagram stories Кидман поделилась пикантным снимком, который она сделала в перерывах между работой, за кулисами. На фото видна нижняя часть наряда - черное сетчатое платье и пикантные сетчатые чулки, которые прекрасно подчеркнули стройные ноги Николь.

Поклонники не смогли пройти мимо и восхитились красотой и талантом актрисы. «Мисс Кидман, Вы можете носить мешок и выглядеть потрясающе», «Выглядит волшебно», «Очевидно, что ты - Богиня», «Вы самая великолепная и талантливая», «Вы гипнотическая!» - прокомментировали подписчики под фото.

Напомним, что недавно популярная актриса Николь Кидман заявила, что готова стать мамой.

52-летняя актриса и ее муж Кит Урбан планируют усыновить своего первого ребенка. По информации издания Woman's Day, пара «на седьмом небе от счастья», так как оба «снова желают стать родителями».

«Никто из них не становится моложе, и Николь согласилась с тем, что в таком возрасте она не родит ребенка естественным образом, поэтому усыновление показалось им правильным решением», - отмечает источник.

Джерело: graziamagazine.ru