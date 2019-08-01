Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
instagram.com/nadyadorofeeva
Украинские артисты устроили себе небольшие каникулы
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отправились на отдых в Италию вместе с Настей Каменских, Потапом и Алексеем Завгородним (Позитивом).
Пара решила насладиться красотой средиземноморского побережья и вместе с друзьями-коллегами, арендовала яхту и отправились в путешествие, любуясь местными достопримечательностями красочного региона.
Живописными снимками на фоне белоснежных итальянских домиков Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.
instagram.com/nadyadorofeeva
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