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    Жизнь

    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем

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    Надя Дорофеева и Владимир Дантес - Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Надя Дорофеева и Владимир Дантес
    instagram.com/nadyadorofeeva

    Украинские артисты устроили себе небольшие каникулы

    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отправились на отдых в Италию вместе с Настей Каменских, Потапом и Алексеем Завгородним (Позитивом).

    Пара решила насладиться красотой средиземноморского побережья и вместе с друзьями-коллегами, арендовала яхту и отправились в путешествие, любуясь местными достопримечательностями красочного региона.

    Живописными снимками на фоне белоснежных итальянских домиков Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем
    instagram.com/nadyadorofeeva

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