Узкие улочки и сказочные итальянские дворики: Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем



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Надя Дорофеева и Владимир Дантес instagram.com/nadyadorofeeva

Украинские артисты устроили себе небольшие каникулы

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отправились на отдых в Италию вместе с Настей Каменских, Потапом и Алексеем Завгородним (Позитивом).

Пара решила насладиться красотой средиземноморского побережья и вместе с друзьями-коллегами, арендовала яхту и отправились в путешествие, любуясь местными достопримечательностями красочного региона.

Живописными снимками на фоне белоснежных итальянских домиков Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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