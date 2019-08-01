«Политика политикой, а спорт никто не отменял»: Зеленский показал новое фото из спортзала



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Президент Украины Владимир Зеленский даже при своем напряженном графике не забывает выделить время на спорт

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое фото из спортзала, где он занимается, судя по всему, перед началом рабочего дня. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро», – написал он.

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Как известно, президент Украины любит заниматься в спортзале рано утром, перед началом рабочего дня. Об этом ранее рассказывал заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов.

По его словам, президент раньше всех приезжает на Банковую, чтобы успеть потренироваться. Он отметил, что у Зеленского гораздо более жесткий график, чем у всех сотрудников Офиса – в первые дни президентства даже засиживались до часа-двух ночи.

Президент Владимир Зеленский – известный любитель занятий в спортзале, причем делает это он практически везде. Так, например, во время визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере.

Пользователи сети довольно неоднозначно отреагировали на утреннее приветствие Зеленского. Одни в восторге от шикарной физической формы, в которой сейчас находится гарант.

А другие считают неуместным то, что он ходит в спортзал в то время, когда в стране так много насущных вопросов, требующих решений.

Джерело: korrespondent.net