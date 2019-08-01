«Ты — мое вдохновение»: Порошенко опубликовал романтичное фото с женой



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Петр Порошенко поделился с подписчиками трогательным фото с женой

Пятый президент Украины Петр Порошенко после того, как покинул кресло главы государства начал больше внимания проводить с супругой. Об этом свидетельствуют фото, которые появляются в соцсети.

На днях Петр Порошенко показал милое фото с женой Мариной, сделанное на фоне летнего Мариинского дворца и фонтана. Снимок бывший президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

На фото бывший гарант трогательно обнимает супругу и смотрит ей в глаза.

facebook.com/petroporoshenko

В посте экс-гарант поблагодарил жену за то, что она всегда поддерживает его – как в сложных ситуациях, так и в радостные моменты.

«Ты рядом в самые счастливые и в самые трудные дни. Ты – мое вдохновение! Спасибо, моя любимая!» – написал Петр Алексеевич.

8 сентября Петр и Марина Порошенко отпразднуют годовщину свадьбы - 35 лет. Пара воспитывает четверых детей - 34-летнего Алексея, 19-летних близняшек Евгению и Александру и 18-летнего Михаила.

Джерело: rbc.ua