Звезда Аквамена празднует день рождения: Джейсону Момоа исполняется 40!

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Джейсон Момоа – американский актер. Популярность ему принесли роли Конана в ремейке знаменитого фэнтези-боевика «Конан-варвар» и Кхала Дрого в эпическом сериале «Игра престолов» по мотивам цикла книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина

Джозеф Джейсон Намакеаха, знакомый поклонникам как Джейсон Момоа, родился в 1979 году на Гавайях, в Гонолулу. Кинематографическая биография Джейсона Момоа стартовала в 1999 году в популярном сериале «Спасатели Малибу». Экзотический красавец появился в 10-м и 11-м сезонах. Такому дебюту мог позавидовать каждый начинающий актер, ведь появление в «Спасателях Малибу» гарантировало известность.

Первая главная роль пришла к Джейсону Момоа в 2007 году. Он сыграл ее в картине Джордана Алана «Пипелин», но этот фильм нельзя назвать очень успешным. Куда большую славу актеру принесла лента «Игра престолов» в 2010 году. После участия в этом драматическом фэнтези-сериале в образе варвара по имени Кхала Дрого гаваец проснулся знаменитым.

После выхода на экраны проект становится культовым, а сам актер в 2011 году получает заслуженную награду фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе.

В том же 2011 году на экраны выходит ремейк фильма о легендарном Конане-варваре. Джейсон сыграл главного героя – бесстрашного воина Конана. Перезапуск популярной франшизы оказался успешным: критики положительно оценили усилия съемочной группы и актерского состава.

Еще одна из успешных работ – картина «Неудержимый». Главная роль в этой ленте досталась Сильвестру Сталлоне. В фильме Джейсон преображается в убийцу Кигана, который погибает от руки главного героя.

В сентябре 2016-го на Венецианском кинофестивале состоялась премьера романтической антиутопии «Плохая партия». Джейсон Момоа сыграл в картине главного героя, каннибала, выживающего в постапокалиптической Америке и внезапно влюбившегося в предназначенную для еды жертву.

В октябре 2016 года прошла мировая премьера комедийного боевика «Его собачье дело», в котором актер также сыграл ключевую роль.

Спустя месяц поклонники увидели Джейсона в сериале «Граница», сюжет которого посвящен пушному промыслу в Северной Америке в начале XVIII века.

В 2018-м вышел комикс-боевик «Аквамен», полностью посвященный герою. Фильм оказался настолько успешным, что по кассовым сборам преодолел отметку в $1,14 млрд, став самым прибыльным проектом расширенной вселенной DC.

Еще одной успешной страницей фильмографии актера стала его работа в канадском боевике «Дикий». Герой Момоа – лесник, которому приходится вступить в неравную схватку с кланом наркодилеров.