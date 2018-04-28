Двойная доза умиления: фотограф создала серию с младенцами и животными
- Вчора, 20:07
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Розсилка
После потери любимца, женщина начала создавать сказочно-трогательные портреты младенцев с щенками, уточками и другими животными
Индийский фотограф Суйата Сети, которая живет в Лондоне, выпустила серию невероятно милых и трогательных фото на которых изображены младенцы и животные.
Толчком для создания таких кадров стала настоящая драма в семье фотографа. У женщины был пес по имени Мустанг, который неожиданно умер.
Суйата очень любила своего любимца и воспринимала его как сына. После его смерти муж фотографа предлагал завести еще одну собаку, чтобы их дочери не было одиноко, и чтобы заполнить пустоту, которая образовалась в их сердцах после потери Мустанга.
Однако женщина понимала, что не сможет заставить себя любить другого любимца так, как любила Мустанга. Он был их жизнью, и Суйате казалось, что никто не может понять насколько болезненной является ее потеря.
Когда Мустанг был жив, клиенты фотографа часто просили сделать фото их детей с собакой. Его любили все, кто приходил к ним домой.
Поэтому после кончины пса женщина решила начать фотографировать младенцев с другими пушистыми созданиями. Это был ее способ справиться с потерей или убедить саму себя, что в той или иной форме Мустанг до сих пор рядом.
Создание таких фото помогло женщине справиться с депрессией. И теперь она готова дарить свою любовь новым питомцам. Они с мужем вскоре приведут в дом двух замечательных щенков и одного из них непременно назовут Мустангом.
Джерело: boredpanda.com