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    Эмбер Херд выложила стильные снимки из спальни

    Актриса позирует в постели рядом с собачкой
    Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд, которая в прошлом году развелась с Джони Деппом, после чего начала роман с Илоном Маском, опубликовала откровенные снимки. Фото появились на ее странице в Instagram. Автором фото выступила Тасей ван Ри, с которой Эмбер ранее прожила в гражданском браке пять лет. «Оправдание @tasyavanre»,
    • Вчора, 12:49
    • Розсилка
    Эмбер Херд
    Эмбер Херд

    Актриса позирует в постели рядом с собачкой

    Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд, которая в прошлом году развелась с Джони Деппом, после чего начала роман с Илоном Маском, опубликовала откровенные снимки. Фото появились на ее странице в Instagram.

    Автором фото выступила Тасей ван Ри, с которой Эмбер ранее прожила в гражданском браке пять лет. «Оправдание @tasyavanre», – подписаны фото.

    Пресса не спешит с выводами о том, возобновила ли она отношения со своей бывшей возлюбленной. Когда Эмбер жила с Деппом и встречалась с Маском, то ходили слухи о том, что артистка продолжает параллельно встречаться с женщинами.

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    Эмбер Херд выложила стильные снимки из спальни
    Эмбер Херд выложила стильные снимки из спальни

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    Джерело: 24 канал

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