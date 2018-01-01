Эмбер Херд выложила стильные снимки из спальни

Актриса позирует в постели рядом с собачкой

Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд, которая в прошлом году развелась с Джони Деппом, после чего начала роман с Илоном Маском, опубликовала откровенные снимки. Фото появились на ее странице в Instagram. Автором фото выступила Тасей ван Ри, с которой Эмбер ранее прожила в гражданском браке пять лет. «Оправдание @tasyavanre»,



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Эмбер Херд

Актриса позирует в постели рядом с собачкой

Знаменитая голливудская актриса Эмбер Херд, которая в прошлом году развелась с Джони Деппом, после чего начала роман с Илоном Маском, опубликовала откровенные снимки. Фото появились на ее странице в Instagram.

Автором фото выступила Тасей ван Ри, с которой Эмбер ранее прожила в гражданском браке пять лет. «Оправдание @tasyavanre», – подписаны фото.

Пресса не спешит с выводами о том, возобновила ли она отношения со своей бывшей возлюбленной. Когда Эмбер жила с Деппом и встречалась с Маском, то ходили слухи о том, что артистка продолжает параллельно встречаться с женщинами.

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Джерело: 24 канал