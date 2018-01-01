Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала

Джиллиан Андерсон подтвердила уход из «Секретных материалов» и «Американских богов»

Некоторое время ходили слухи о том, что Джиллиан Андерсон покинет сразу два громких проекта – сериалы «Секретные материалы» и «Американские боги». Создатели культовых X-Files уже заявили о том, что с уходом Скалли из шоу сериал будет закрыт. На днях Джиллиан все-таки подтвердила окончательное решение по уходу из



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Джиллиан Андерсон подтвердила уход из «Секретных материалов» и «Американских богов»

Некоторое время ходили слухи о том, что Джиллиан Андерсон покинет сразу два громких проекта – сериалы «Секретные материалы» и «Американские боги». Создатели культовых X-Files уже заявили о том, что с уходом Скалли из шоу сериал будет закрыт. На днях Джиллиан все-таки подтвердила окончательное решение по уходу из проектов.

В интервью для THR актриса сказала, что ее героини в обоих сериалах получили логическое завершение историй.

«Для Скалли пришла пора уйти на покой. Я окончательно завершила ее историю. Что же касается «Американских богов», тут мой этап тоже пройден. Как вы уже, наверное, слышали, Брайан Фуллер и Майкл Грин покинули проект», - говорит Андерсен.

Если с уходом актрисы «Секретные материалы» уже точно перестанут выходить в эфир, то судьба «Американских богов» пока остается неизвестной.

Джерело: Киноафиша