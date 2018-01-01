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    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала

    Джиллиан Андерсон подтвердила уход из «Секретных материалов» и «Американских богов»
    Некоторое время ходили слухи о том, что Джиллиан Андерсон покинет сразу два громких проекта – сериалы «Секретные материалы» и «Американские боги». Создатели культовых X-Files уже заявили о том, что с уходом Скалли из шоу сериал будет закрыт. На днях Джиллиан все-таки подтвердила окончательное решение по уходу из
    • 14 Сiчня, 09:08
    • Розсилка

    Джиллиан Андерсон подтвердила уход из «Секретных материалов» и «Американских богов»

    Некоторое время ходили слухи о том, что Джиллиан Андерсон покинет сразу два громких проекта – сериалы «Секретные материалы» и «Американские боги». Создатели культовых X-Files уже заявили о том, что с уходом Скалли из шоу сериал будет закрыт. На днях Джиллиан все-таки подтвердила окончательное решение по уходу из проектов.

    В интервью для THR актриса сказала, что ее героини в обоих сериалах получили логическое завершение историй.

    «Для Скалли пришла пора уйти на покой. Я окончательно завершила ее историю. Что же касается «Американских богов», тут мой этап тоже пройден. Как вы уже, наверное, слышали, Брайан Фуллер и Майкл Грин покинули проект», - говорит Андерсен.

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    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала
    Главная героиня «Секретных материалов» уходит из легендарного сериала

    Если с уходом актрисы «Секретные материалы» уже точно перестанут выходить в эфир, то судьба «Американских богов» пока остается неизвестной. 

    Джерело: Киноафиша

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