Руслана снялась в трогательной праздничной фотосессии с крестницей

Певица примеряла образ заботливой матери

Популярная украинская певица Руслана порадовала поклонников праздничной фотосессией со своей крестницей Катей. Снимки появились на странице певицы в Facebook. Артистка позирует в вышиванке перед елкой, а на руках она держит девочку. «Мы с Катюшей, моей маленькой крестной дочуркой провели весь день! Это дочь моего друга, известного

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Руслана с крестницей

Певица примеряла образ заботливой матери

Популярная украинская певица Руслана порадовала поклонников праздничной фотосессией со своей крестницей Катей. Снимки появились на странице певицы в Facebook. Артистка позирует в вышиванке перед елкой, а на руках она держит девочку.

«Мы с Катюшей, моей маленькой крестной дочуркой провели весь день! Это дочь моего друга, известного продюсера Павла Грицака. Я стала крестной мамой Катеньки. Вот мы впервые с ней сегодня провели весь день под елкой. Я качала ее, напевая древние украинские колыбельные мотивы, которым меня научили в Карпатах старшие люди. Катеринка сразу забывала про свои маленькие слезки и начинала улыбаться», - подписала снимки певица.

Также она поделилась текстом колыбельной «Ходить сон», которую написала специально для крестницы:

Ходить сон

За вікном

А хуртелиця

За сном

Все, що крає

Замітає

Безтурботним

Тихим сном

Ходить сон

Ніч веде

Гори небом

Перейде

І до долу

Срібним колом

Білим місяцем

Впаде

Ходить сон

Морем мрій

Срібним човником надій

Сонце встане

Він розтане

Лиш залишить

Шепіт свій

Срібний сон

Дивний спів

Водить мрії поміж снів

Те, що було нездійсненим

Все здійсниться не у сні

Навесні