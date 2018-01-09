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    Шоу-биз

    Звезда «Чудо-женщины» снялась в рекламе косметического бренда

    Галь Гадот вписала в свое и без того внушительное после «Форсажа» и «Чудо-женщины» резюме еще одну строчку
    Звезда киновселенной DCEU стала официальным амбассадором косметического бренда Revlon и уже успела сняться в новой рекламной кампании. Радостными новостями актриса поделилась на своей странице в Instagram и опубликовала тизер рекламной кампании, которая будет проходить под девизом Live Boldly – «живи ярко». You know I
    • 14 Сiчня, 19:55
    • Розсилка

    Галь Гадот вписала в свое и без того внушительное после «Форсажа» и «Чудо-женщины» резюме еще одну строчку

    Звезда киновселенной DCEU стала официальным амбассадором косметического бренда Revlon и уже успела сняться в новой рекламной кампании.

    Радостными новостями актриса поделилась на своей странице в Instagram и опубликовала тизер рекламной кампании, которая будет проходить под девизом Live Boldly – «живи ярко».

    Напомним, что недавно Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала.


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