Потрясающие работы канадского художника Ричард Савойя



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boredpanda.com

Ричард Савойя — талантливый канадский художник, создающий работы в технике пастель

Ричард Савойя родился пятым из девяти детей 13 июня 1959 года в Монктоне, Канада и на сегодняшний день является одним из самых выдающихся канадских художников в технике пастели. Его работы можно найти в чатсных коллекциях по всему миру.

С детства его вдохновляли красивые пейзажи. Благодаря редкому природному чутью и стремлению познать тайны мастерства, он научился создавать поистине живые картины. Ему подвластно настоящее волшебство красок и теней.

Достаточно взглянуть на его картину, как сразу переносишься в далекий городок за океаном, чувствуя все нюансы происходящего. Особенным светом, который делает картины такими теплыми и уютными, наполнена серия работ Ричарда «Рождественский ноктюрн».

Ричард не строил серьезных планов на счет карьеры художника до тех пор, пока не попробовал рисовать пастелью. Это его захватило полностью. Большая часть его творческой энергии пошла на изучение техники рисованию пастелью.

При поддержке Фернана Тибо, а также бывшего своего учителя, Габриеля Мессье, он построил свою карьеру как художник-пастелист.

Поражает то, с какой тщательностью Ричард прорисовывает каждую деталь, будь то вывеска магазина или силуэт в окне. Теплая цветовая гамма только добавляет спокойствие и умиротворение в его сюжеты.

Джерело: boredpanda.com