Цыплята в ярких балетных пачках покорили сеть: забавные фото



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boredpanda.com

Обыкновенная курица не известна тем, что она выглядит особенно ошеломляюще - но новая причуда позволила этим птицам стать павлином во дворе

Фотографии цыплят в пачках были выставлены в интернете, и мы все согласны с тем, что это наша новая любимая вещь. Забудьте цыплят в подгузниках, эти крепкие птицы были дополнены аксессуарами, чтобы выглядеть готовыми к сцене, и вы не сможете сдержать аплодисменты.

Животные не могут выполнять ту же сложную хореографию, что и люди, но это не значит, что они не танцуют. По словам Эда Хагена, антрополога из Университета штата Вашингтон, который исследовал корни танца, мы можем наблюдать множество животных, танцующих в природе. Эти движения могут помочь передать важную информацию и помочь найти партнера. Использование танца для поиска партнера - это часть того, что называется ухаживанием, что можно наблюдать у цыплят.

Специалисты по птицеводству из Университета Джорджии объясняют ухаживание и спаривание кур как последовательность событий: «опустить одно крыло и потанцевать по кругу (опущенное крыло будет с внутренней стороны кругового танца). Курица приседает (опускает голову и тело), указывая на восприимчивость к самцу. Затем петух сядет на курицу и схватит ее за расческу, перья на шее или кожу на затылке или шее, чтобы помочь удержать спину курицы ».

Другой танец, исполняемый петухами, называется «тидбиттинг», в котором они издают звуки (звонки с едой) и двигают головой вверх и вниз, поднимая и опуская немного еды. Исследователи обнаружили, что самки предпочитают самцов, которые часто совершают приливные удары и имеют более крупные и яркие расчески на макушках головы.

На Земле кур больше, чем людей - 25 миллиардов. Цыплята были впервые одомашнены в Южном Китае около 8000 лет назад в 6000 году до нашей эры. Эти птицы имеют доисторические корни и являются ближайшим живущим родственником тираннозавра.

Цыплята умнее, чем могут себе представить многие люди. Они могут вспомнить более 100 различных лиц людей или животных, с воспоминаниями, соперничающими со слонами.

Некоторые исследования показывают, что цыплята умнее, чем малыши. Куры демонстрируют математические рассуждения, самоконтроль и даже структурную инженерию.

Джерело: boredpanda.com