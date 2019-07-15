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    Фото

    Цыплята в ярких балетных пачках покорили сеть: забавные фото

    • Розсилка
    Цыплята в ярких балетных пачках покорили сеть: забавные фото
    boredpanda.com

    Обыкновенная курица не известна тем, что она выглядит особенно ошеломляюще - но новая причуда позволила этим птицам стать павлином во дворе

    Фотографии цыплят в пачках были выставлены в интернете, и мы все согласны с тем, что это наша новая любимая вещь. Забудьте цыплят в подгузниках, эти крепкие птицы были дополнены аксессуарами, чтобы выглядеть готовыми к сцене, и вы не сможете сдержать аплодисменты.

    Животные не могут выполнять ту же сложную хореографию, что и люди, но это не значит, что они не танцуют. По словам Эда Хагена, антрополога из Университета штата Вашингтон, который исследовал корни танца, мы можем наблюдать множество животных, танцующих в природе. Эти движения могут помочь передать важную информацию и помочь найти партнера. Использование танца для поиска партнера - это часть того, что называется ухаживанием, что можно наблюдать у цыплят.

    Специалисты по птицеводству из Университета Джорджии объясняют ухаживание и спаривание кур как последовательность событий: «опустить одно крыло и потанцевать по кругу (опущенное крыло будет с внутренней стороны кругового танца). Курица приседает (опускает голову и тело), указывая на восприимчивость к самцу. Затем петух сядет на курицу и схватит ее за расческу, перья на шее или кожу на затылке или шее, чтобы помочь удержать спину курицы ».

    Другой танец, исполняемый петухами, называется «тидбиттинг», в котором они издают звуки (звонки с едой) и двигают головой вверх и вниз, поднимая и опуская немного еды. Исследователи обнаружили, что самки предпочитают самцов, которые часто совершают приливные удары и имеют более крупные и яркие расчески на макушках головы.

    На Земле кур больше, чем людей - 25 миллиардов. Цыплята были впервые одомашнены в Южном Китае около 8000 лет назад в 6000 году до нашей эры. Эти птицы имеют доисторические корни и являются ближайшим живущим родственником тираннозавра.

    Цыплята умнее, чем могут себе представить многие люди. Они могут вспомнить более 100 различных лиц людей или животных, с воспоминаниями, соперничающими со слонами. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Некоторые исследования показывают, что цыплята умнее, чем малыши. Куры демонстрируют математические рассуждения, самоконтроль и даже структурную инженерию.

    Джерело: boredpanda.com

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