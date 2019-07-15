Кто прячется за маской Дарта Вейдера? Фото самого загадочного кандидата в народные депутаты



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obozrevatel.com

Центральная избирательная комиссия впервые обнародовала фотографии всех кандидатов в депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах

Среди них есть и Дарт Вейдер, который обычно появляется на публике в костюме и маске темного лорда из киносаги «Звездные войны».

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в украинской столице. Имеет высшее образование. Он — директор ООО «Темная сторона силы», член политической партии «БЛОК Дарта Вейдера», судимостей не имеет.

cvk.gov.ua

Баллотируется от политической партии «БЛОК Дарта Вейдера».

Образ персонажа киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера появился в украинской политике в ноябре 2011 года.

cvk.gov.ua

С тех пор лица с именем «Дарт Вейдер» возглавляли «Интернет партию Украины», баллотировались на выборах городских голов Одессы и Киева, выборах президента Украины и парламентских выборах в 2014 году.

В июне 2019 года ЦИК зарегистрировала Дарта Вейдера кандидатом в народные депутаты. Он баллотируется на избирательном округе №135 в Одессе.

Джерело: obozrevatel.com