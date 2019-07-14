Оптические иллюзии в архитектуре от итальянского художника Peeta



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boredpanda.com

Художник создает граффити и абстрактные формы во фресках с оптической иллюзией на архитектурных сооружениях Германии



Итальянский художник Peeta сочетает элементы граффити и абстрактного искусства, создавая настенные рисунки, которые превращают здания в изменяющиеся и растворяющиеся архитектурные сооружения.

Абстрактные формы извиваются и врезаются в стены, образуя сцены в стиле нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера, которые вводят в заблуждение и меняются в зависимости от угла обзора.

Используя четкие линии, изогнутые формы и различные оттенки синего, белого и серого, Пита визуально изменила край структуры и создал новый невозможный фасад.

«Мне очень понравилось это здание с самого начала, и я старался изо всех сил, чтобы изменить его визуально, сохраняя при этом его первоначальный вид», — написал художник в Instagram. Как и во многих других работах художника, ограниченная цветовая палитра фрески помогает создать иллюзию и противопоставить произведение окружающей архитектуре.

Сегодня хотим показать вам фотографии этих необычных граффити, которые были сняты одним из помощников художника.

Пита, также известный как Мануэль Ди Пита в настоящее время живет в Венеции.

Он является членом команды EAD (Падуя, Италия), команды FX и RWK (Нью-Йорк) и на протяжении многих лет принимал участие в фестивалях и художественных выставках по всему миру.

Джерело: boredpanda.com