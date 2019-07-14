  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лабрадор из Полтавы ездит на мотоцикле: впечатляющие фото четвероногого байкера

    • Розсилка
    Лабрадор из Полтавы ездит на мотоцикле: впечатляющие фото четвероногого байкера
    instagram.com/riki.labrik

    На трехлетнего лабрадора Рикки его хозяева Максим и Евгения надевают кожаную куртку, как подобает настоящим байкерам, и втроем садятся на мотоцикл

    Для Рикки ехать верхом на двухколесном - это привычный способ передвижения. Владелец животного Максим говорит, что проехали вместе уже более 20 тысяч километров.

    «Мы поженились и решили начать с собаки. И купили щенка», - говорит хозяин необычного пса. Максим рассказывает, что еще в первый день после покупки, вез щенка на мопеде.

    Поэтому к реву двухколесного и скорости Рикки привыкал не долго. Теперь он охраняет байк пока владелец уходит по делам, а во время движения служит еще и вместо гудка.

    «Это, наверное, доверие - поэтому он и не боится. С какой бы скоростью мы не ехали», - отмечает Максим.

    Единственное, что смущает пса на дороге - даже не машины, которые проезжают мимо, а крупный скот.

    «Если он видит какого-то ослика или коровку, то не отводит глаз и даже вылезает из мотоцикла», - говорит он.

    Дома, когда надо, умеет сходить в туалет. «Когда он был маленький то мы ему сделали такую подставочку. Сейчас если захочет наш мужик - то он сходит», - делится хозяин.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik
    instagram.com/riki.labrik

    Зарабатывать на корм лабрадор себе тоже уже научился. С тех пор, как Рикки стал известным в сети и имеет свою страницу и Instagram, семью начали приглашать на фотосессии и съемки рекламы. 

    Джерело: ru.tsn.ua

    Читайте також
    фотография Instagram животные мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ