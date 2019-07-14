Лабрадор из Полтавы ездит на мотоцикле: впечатляющие фото четвероногого байкера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/riki.labrik

На трехлетнего лабрадора Рикки его хозяева Максим и Евгения надевают кожаную куртку, как подобает настоящим байкерам, и втроем садятся на мотоцикл

Для Рикки ехать верхом на двухколесном - это привычный способ передвижения. Владелец животного Максим говорит, что проехали вместе уже более 20 тысяч километров.

«Мы поженились и решили начать с собаки. И купили щенка», - говорит хозяин необычного пса. Максим рассказывает, что еще в первый день после покупки, вез щенка на мопеде.

Поэтому к реву двухколесного и скорости Рикки привыкал не долго. Теперь он охраняет байк пока владелец уходит по делам, а во время движения служит еще и вместо гудка.

«Это, наверное, доверие - поэтому он и не боится. С какой бы скоростью мы не ехали», - отмечает Максим.

Единственное, что смущает пса на дороге - даже не машины, которые проезжают мимо, а крупный скот.

«Если он видит какого-то ослика или коровку, то не отводит глаз и даже вылезает из мотоцикла», - говорит он.

Дома, когда надо, умеет сходить в туалет. «Когда он был маленький то мы ему сделали такую подставочку. Сейчас если захочет наш мужик - то он сходит», - делится хозяин.

Зарабатывать на корм лабрадор себе тоже уже научился. С тех пор, как Рикки стал известным в сети и имеет свою страницу и Instagram, семью начали приглашать на фотосессии и съемки рекламы.

Джерело: ru.tsn.ua