Atlas Weekend 2019: яркие фото фестиваля



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kiev.informator.ua

Крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas Weekend завершился накануне в Киеве

По традиции первый день был бесплатным. Его хедлайнером стала всем известная София Ротару. Во второй день на смену заслуженной артистке пришли нереальные Black Eyed Peas.

Самой обсуждаемой приглашенной звездой стал американский рэпер A$AP Rocky. Однако из-за его ареста в Швеции всех фанатов крупнейший фестиваль Украины остался без своего главного хедлайнера.

Четвертый день фестиваля прошел под аккомпанемент ламповых украинских групп и многолетних любимцев публики из ближнего зарубежья. В этот раз на фестиваля вместе отдыхали любители слемов и творчества группы «Ляпис-98», а также романтики, в один голос поющие песни «Сплин».

Публика тепло встретила душевного Сергея Бабкина и группу «Один в Каное». Хедлайнеры удивляли и доводили поклонников до экстаза своими треками, но наиболее ожидаемым стало выступление американского рэпера A$AP Ferg, который пришел на помощь «брату» и появился на сцене вместо артиста A$AP Rocky.

13 июля у фанатов была возможность вживую услышать Монеточку, ЛСП, «Пошлую Молли» и нашумевшего хедлайнера фестиваля A$AP Ferg, который оторвался на Atlas Weekend не по-детски.

Гости феста бежали от сцены к сцене, чтобы успеть насладиться выступлениями любимых артистов. Появление американского рэпера A$AP Ferg перед публикой затянулось на целый час, так как его рейс задержали.

Когда выступления топовых артистов закончились, посетители еще долгое время не хотели покидать территорию ВДНГ.

Это и не странно, ведь такое событие как Atlas Weekend остается в сердце навсегда, заставляет ждать его наступления из года в год и дарит самые незабываемые эмоции.

Джерело: kiev.informator.ua