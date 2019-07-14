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    Фото

    Парень сумел на спор выстроить 16 такс безупречными парами на лестнице (фото)

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    Парень сумел на спор выстроить 16 такс безупречными парами на лестнице (фото)
    boredpanda.com

    19-летний Лиам Бич из Великобритании сумел за 8 минут сделать восхитительную фотографию 16 своих псов после того, как его подруга заявила, что это невозможно

    Одному парню удалось сделать почти невозможное: он заставил 16 своих такс позировать идеально выстроенными парами и запечатлел эту совершенную картину. На снимке видны 8 собачьих дуэтов, сидящих на ступеньках с вытянутыми длинными телами и выровненными по центру головами, все из которых смотрят прямо в камеру.

    Дипломированный специалист по уходу за животными расположил питомцев на ступеньках, после чего им была дана команда «Сидеть».

    А для удержания внимания такс Лиам использовал теннисный мяч.

    «Моя подруга Кэтрин бросила мне вызов, чтобы я усадил их на лестнице и сфотографировал, — говорит парень. Она сказала: «Могу поспорить, что ты не сможешь это сделать», поэтому я подумал: «Вызов принят». Она также пообещала мне коробку конфет, если мне это удастся».

    «Она поставила мне эту задачу утром в пятницу и через 10 минут у меня была фотография. Это заняло у меня восемь минут. Я засекал время».

    «Мои друзья думают, что снимок потрясающий и он нравится моей семье. Мы собираемся вставить его в рамку».

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Я также разместил фото в сети люди продолжают комментировать, насколько им это нравится и что они поражены тем, как мне удалось заставить такс сидеть на месте».

    Джерело: boredpanda.com

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