Фотограф запечатлел поразительное сходство людей и их собак (фото)
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Розсилка
Мы все братья на Земле
Фотограф Джеррард Гефингс создал забавную серию фотографий, в которой показал поразительно похожие черты выражения лица человека и его питомца.
Посмотрев на эти фото понимаешь, что песик чувствует, понимает и даже реагирует на разные ситуации так же, как и вы. Схожесть эмоций указывает на близкую духовную связь между вами. Берегите, своих собачек, будьте внимательнее к их внутреннему миру.
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