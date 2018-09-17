Фотограф запечатлел поразительное сходство людей и их собак (фото)



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Мы все братья на Земле

Фотограф Джеррард Гефингс создал забавную серию фотографий, в которой показал поразительно похожие черты выражения лица человека и его питомца.

Посмотрев на эти фото понимаешь, что песик чувствует, понимает и даже реагирует на разные ситуации так же, как и вы. Схожесть эмоций указывает на близкую духовную связь между вами. Берегите, своих собачек, будьте внимательнее к их внутреннему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings) 1 Сен 2018 в 4:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings) 13 Сен 2018 в 11:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings) 6 Сен 2018 в 12:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings) 6 Сен 2018 в 3:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings) 13 Сен 2018 в 11:35 PDT

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