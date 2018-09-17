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    Фото

    Фотограф запечатлел поразительное сходство людей и их собак (фото)

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    Фотограф запечатлел поразительное сходство людей и их собак (фото)

    Мы все братья на Земле

    Фотограф Джеррард Гефингс создал забавную серию фотографий, в которой показал поразительно похожие черты выражения лица человека и его питомца.

     Посмотрев на эти фото понимаешь, что песик чувствует, понимает и даже реагирует на разные ситуации так же, как и вы. Схожесть эмоций указывает на близкую духовную связь между вами. Берегите, своих собачек, будьте внимательнее к их внутреннему миру.

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    Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Gerrard Gethings (@gezgethings)

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    фотограф
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