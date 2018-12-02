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    Французское вдохновения: модные образы Джейн Биркин на зиму

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    Французское вдохновения: модные образы Джейн Биркин на зиму
    vogue.ua

    «Я совсем не та вдохновляющая женщина, какой вы меня видите. У меня нет советов, правил и секретов. Я обычная»

    Модные образы музы Сержа Генсбура, актрисы, певицы и fashion-иконы Джейн Биркин всегда вызывали неподдельный интерес и, несмотря на годы, продолжают вдохновлять и сегодня.

    Длинные хлопковые чулки и короткие шорты из шерсти, пальто, похожее на морской бушлат и вельветовые брюки, широкополые шляпы и наряды с бахромой в стиле американских ковбоев, замшевые куртки и кашемировые свитеры - конечно, французская зима по тепловому режиму отличается от украинской. 

    Однако в гардеробе юной Биркин можно найти много идей для гардероба в самое холодное время года.

    «Я не люблю новую одежду, мне в ней попросту не комфортно, и уже много лет предпочитаю мужскую женской. В ежедневном арсенале любимые кашемировые свитеры Hermes, несколько рубашек Mark’s & Spenser и старые джинсы». 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    «Все это я очень люблю и ношу годами. Для сцены исключения не делаю и всегда надеваю старый брючный костюм, кеды и шелковую сорочку. Это все».

    Джерело: vogue.ua

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