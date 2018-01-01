Мода на детское самоубийство. Опасная игра «Новый путь» входит в тренд

Подростки прощаются с жизнью в игре через социальные сети

Украинские школьники становятся жертвами новой суицидальной игры. Она работает по похожему принципу, что и «Синий кит» или «Красная сова», которые пользовались популярностью ранее. Куратор игры дает задание подростку, таким образом пытаясь довести его до самоубийства. Для того, чтобы принять участие в «игре»,

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Суицидальная игра

Подростки прощаются с жизнью в игре через социальные сети

Украинские школьники становятся жертвами новой суицидальной игры. Она работает по похожему принципу, что и «Синий кит» или «Красная сова», которые пользовались популярностью ранее.

Куратор игры дает задание подростку, таким образом пытаясь довести его до самоубийства. Для того, чтобы принять участие в «игре», подростки пишут в социальных сетях #явигре.

Как попадают в «Новый путь»

Поучаствовать в игре можно через социальные сети («ВКонтакте», Facebook), а также мессенджеры (Тelegram). Молодые люди размещают у себя на странице соответствующие теги, а также ставят на аватарке картинку с красной пентаграммой на черном фоне.

После этого желающему нужно собрать друзей и ждать сообщение от куратора. Обычно задание от него заключается в том, чтобы сделать порез на теле и выслать его фото. Нередко случается, что кураторы требуют сделать попытку самоубийства.

Российская школьница Дарья, фамилия которой не уточняется, решила поучаствовать в этом фатальном флэшмобе, разместив на своей странице в соцсети хештеги. После этого с ней связался куратор, который пригласил их в специальную группу для переписки в Telegram. Даше предложили расшифровать некий код и отправить ответ куратору группы.

«Каждый вечер участникам рассылают новые задания. Если не успел подключиться к первой волне, позже будет еще одна, все успеют поиграть», — рассказывает девушка.

Журналисты попытались связаться с участниками группы, чьи телефоны удалось обнаружить. Из целого ряда номеров ответил лишь один. Но услышав вопрос, являетесь ли вы членом группы «Новый путь», явно детский голос грубо отказался отвечать.

Борьба с «группами смерти»

Правоохранители отмечают, что пытаются блокировать суицидальные флэшмобы, вычисляя их по номерам телефонов и аватаркам.

Поскольку в соцсетях блокируют любые, так называемые группы смерти, подростки стали изощреннее - общаются с помощью «позывных» и ассоциативных изображений.

Например, знак причастности к группе - «лесные» картинки, с рассказом, как «чистили лес возле озера», значит, что «я принимаю условия».

Глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что украинской киберполиции удалось заблокировать практически все группы смерти в соцсетях.

Жертвы игр в Украине

Ранее правоохранителям удалось предотвратить самоубийство двух киевских школьниц — участниц «Синего кита», а в школах был организован медосмотр на предмет вычисления порезов на теле учащихся. В полиции заявляли и о том, что задержали модераторов группы. Ими оказались студенты-медики, которые экспериментировали, смогут ли они воздействовать на людей через интернет.

Но как сказали в полиции, их отпустили, поскольку никто не погиб. В Реестре судебных решений находятся два дела жертв «Синего кита» — во Львовской области и Херсоне. В одном случае его закрыли, потому что стороны — жертва и куратор — помирились, в другом — дело еще расследуется.

Эти дела рассматривались по статье «Доведение до самоубийства». Но пока никто наказание за опасную деятельность не понес. Эксперты отмечают: доказать причастность к доведению до самоубийства очень сложно.

Как известно, жертвой «Красной совы» оказалась и школьница из Подольского района Киева, которую в невменяемом состоянии нашли в Умани. Как она туда попала, объяснить девочка не смогла. Данная информация была зарегистрирована в Реестре досудебных расследований, по статье «Доведение до самоубийства». Но также никто не был наказан.

«Это дело — утопия. Вычислить модератора очень сложно, а если и удастся, то почти невозможно доказать, что он и есть модератор. Кроме того, почти не доказуем факт попытки доведения до суицида. Если дело даже чудом попадет в суд, то всех отпустят», — утверждает директор лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко.