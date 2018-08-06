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    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию

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    <span>Carolina Herrera осень-зима 2018/19</span> - Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Carolina Herrera осень-зима 2018/19

    Carolina Herrera представила новую рекламную кампанию зимней коллекции

    Новую рекламную кампанию Carolina Herrera британский фотограф Дэвид Симс снимал под Манхэттенским мостом в Нью-Йорке. Стилист Элин Сван нарядила моделей Эди Кэмпбелл и Мануэлу Санчес в пальто и топы из сверкающих на солнце перьев марабу, полупрозрачные асимметричные платья и крупные клипсы, усыпанные кристаллами. 

    Спустя более чем 35 лет работы и творчества Каролина Эррера решила покинуть пост креативного директора своего одноименного бренда, но остаться его главным амбассадором.

    Новая коллекция сезона осень-зима 2018 стала последней перед тем, как креативное руководство брендом перейдет в руки Уэса Гордона, который работал бок о бок с Эррерой в течение многих лет и принимал активное участие в создании коллекций.

    Ожидаемо коллекция сложилась из всех знаковых кодов модного дома, во главе которых — элегантный американский шик, по которому всегда можно узнать вещи бренда.

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    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию
    Мода в большом городе: Бренд Carolina Herrera представил новую рекламную кампанию

    Эррера представила атласные платья и юбки с запахом, покрытые тонкими перьями наряды, минималистичные струящиеся платья с цветными вставками и свободные белые рубашки с юбками в пол и широким поясом — то, в чем мы привыкли видеть ее саму.

    Джерело: vogue.ua

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