В соцсетях мода на отрезанные головы. Что происходит?

Поклонники бренда Gucci публикуют курьезные фотографии, на которых держат в руках головы своих друзей

Необычный показ осенней коллекции Gucci не оставил равнодушным пользователей социальных сетей. Теперь не только поклонники бренда Gucci, но и пользователи со всего мира публикуют курьезные фотографии, на которых они держат в руках головы своих друзей. Все фотографии пользователи подписывают хэштегом #GucciChallenge. А все началось с того, что на



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#GucciChallenge

Поклонники бренда Gucci публикуют курьезные фотографии, на которых держат в руках головы своих друзей

Необычный показ осенней коллекции Gucci не оставил равнодушным пользователей социальных сетей. Теперь не только поклонники бренда Gucci, но и пользователи со всего мира публикуют курьезные фотографии, на которых они держат в руках головы своих друзей. Все фотографии пользователи подписывают хэштегом #GucciChallenge.

А все началось с того, что на неделе моды в Милане модели вышли на подиум с копиями своих «отрубленных» голов в руках в качестве аксессуара. Кроме голов, вместо клатчей демонстрировались детеныши драконов и змеи. Так они представили новую коллекцию Gucci. Головы были сделаны по заказу нового креативного директора Gucci Алессандро Мишеля.

В качестве приглашения на шоу гостям прислали таймер. Он отсчитывал секунды до показа. Само помещение, где проходил показ, стилизовали под операционную. Зеленые стены, ряды стульев для пациентов, операционный стол со специальными лампами — все это создавало соответствующую атмосферу.

Концепция подиума, по задумке главного дизайнера Алессандро Микеле, должна была передавать острые ощущения от акта создания новой личности посредством тканей и материалов.

«Каждый из нас - доктор Франкенштейн своей жизни, - сказал Микеле, - и есть совершенная клиническая ясность на счет того, что я делаю. И я хотел показать лабораторию, которая находится у меня в голове. Фактически, это работа хирурга».

Джерело: 24tv.ua