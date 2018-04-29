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    Мода и католицизм: лучшие фото с фэшн-показов в церкви

    8 мая состоится традиционный бал Met Gala, который в этом году даст старт масштабной выставке «Божественные тела: мода и католицизм»
    Одно из самых ярких светских мероприятий, бал Met Gala, в этом году состоится 8 мая. Тема бала Института Костюма для 2018 года звучит так: «Божественные тела: Мода и Католицизм». Религия, как источник вдохновения сопутствует творчеству многих брендов и новая выставка в Нью-Йорке покажет силу этой взаимосвязи. На выставке в
    • Вчора, 12:09
    • Розсилка
    Simone Rocha весна-лето 2017
    Simone Rocha весна-лето 2017

    8 мая состоится традиционный бал Met Gala, который в этом году даст старт масштабной выставке «Божественные тела: мода и католицизм»

    Одно из самых ярких светских мероприятий, бал Met Gala, в этом году состоится 8 мая. Тема бала Института Костюма для 2018 года звучит так: «Божественные тела: Мода и Католицизм».

    Религия, как источник вдохновения сопутствует творчеству многих брендов и новая выставка в Нью-Йорке покажет силу этой взаимосвязи.

    На выставке в Метрополитен-музее гости смогут посмотреть как дизайнеры вдохновлялись религией, прежде всего католицизмом, и использовали его коды в своих коллекциях. К тому же, часть экспонатов предоставил Ватикан из своих архивов.

    Еще одним проявлением связи моды и религии является место проведение показов - шоу, которые проходят в церквях или часовнях, обладают особой магией. Один из самых известных показов с подобным религиозным подтекстом прошел в 1996 году. Тогда Александр Маккуин показал коллекцию Dante в церкви Святого креста в Спиталфилдс. Тогда между деревянными лавками шагали девушки в масках с распятиями Иисуса Христа и в одежде, украшенной фотографиями вьетнамской войны.

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    Alexander McQueen осень-зима 1996/1997
    Alexander Wang осень-зима 2016/2017
    Хлое Севиньи для Opening Ceremony, 2013
    Sophia Webster осень-зима 2016/2017
    Simone Rocha весна-лето 2017
    Ryan Lo весна-лето 2018
    David Koma осень-зима 2018/2019
    Mother of Pearl весна-лето 2017
    Oscar de la Renta Resort 2008
    Alexander McQueen Menswear осень-зима 2014/2015
    Gucci Resort 2017

    Не устоял перед таким приемом и Алессандро Микеле, который показал англофильскую коллекцию в Вестминстерском монастыре. Похожие проекты проводили и Александр Вэнг, и даже Хлое Севиньи, когда создала капсульную коллекцию для Opening Ceremony.

    Джерело: vogue.ua

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