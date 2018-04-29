Мода и католицизм: лучшие фото с фэшн-показов в церкви

8 мая состоится традиционный бал Met Gala, который в этом году даст старт масштабной выставке «Божественные тела: мода и католицизм»

Одно из самых ярких светских мероприятий, бал Met Gala, в этом году состоится 8 мая. Тема бала Института Костюма для 2018 года звучит так: «Божественные тела: Мода и Католицизм». Религия, как источник вдохновения сопутствует творчеству многих брендов и новая выставка в Нью-Йорке покажет силу этой взаимосвязи. На выставке в



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Simone Rocha весна-лето 2017

8 мая состоится традиционный бал Met Gala, который в этом году даст старт масштабной выставке «Божественные тела: мода и католицизм»

Одно из самых ярких светских мероприятий, бал Met Gala, в этом году состоится 8 мая. Тема бала Института Костюма для 2018 года звучит так: «Божественные тела: Мода и Католицизм».

Религия, как источник вдохновения сопутствует творчеству многих брендов и новая выставка в Нью-Йорке покажет силу этой взаимосвязи.

На выставке в Метрополитен-музее гости смогут посмотреть как дизайнеры вдохновлялись религией, прежде всего католицизмом, и использовали его коды в своих коллекциях. К тому же, часть экспонатов предоставил Ватикан из своих архивов.

Еще одним проявлением связи моды и религии является место проведение показов - шоу, которые проходят в церквях или часовнях, обладают особой магией. Один из самых известных показов с подобным религиозным подтекстом прошел в 1996 году. Тогда Александр Маккуин показал коллекцию Dante в церкви Святого креста в Спиталфилдс. Тогда между деревянными лавками шагали девушки в масках с распятиями Иисуса Христа и в одежде, украшенной фотографиями вьетнамской войны.

Не устоял перед таким приемом и Алессандро Микеле, который показал англофильскую коллекцию в Вестминстерском монастыре. Похожие проекты проводили и Александр Вэнг, и даже Хлое Севиньи, когда создала капсульную коллекцию для Opening Ceremony.

Джерело: vogue.ua