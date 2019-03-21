Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайди Клум

45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц проводят время в Гонконге, где супермодель решила устроить небольшую фотосессию

Звезда никогда не стеснялась публиковать самые разные снимки на свой странице в Instagram, и несколько часов назад она поделилась с подписчиками видами города из окна гостиничного номера и своим фото в одном нижнем белье.

Хайди сообщила поклонникам, что тяжело переносит смену часовых поясов, так что решила развлечь себя и своего возлюбленного новой серией снимков. На одном из них она запечатлела своё отражение в окне, на котором виднелись небоскребы Гонконга. Другое привлекло гораздо больше внимания, потом что на нём модель позировала топлес. Клум повернулась к камере спиной и продемонстрировала стройную фигуру. На других фото в объектив попал и Том Каулитц.

Уже второй месяц СМИ и поклонники пары обсуждают слухи о беременности Хайди. В начале февраля её близкий друг, дизайнер Вольфганг Йооп, рассказал в интервью, что Клум беременна от Каулитца. Позже он добавил, что его неправильно поняли, и на самом деле он хотел сказать, что пара готова завести детей. Однако именно в этот период модель начала всё чаще появляться на фото и светских мероприятиях в нарядах свободного покроя, которые хорошо прикрывали живот.

По новому снимку ещё тяжело судить, действительно ли Клум ждет пятого ребенка, потому что звезда может быть ещё на ранних сроках беременности.

Джерело: popcornnews