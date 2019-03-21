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    Шоу-биз

    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе

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    Ким и Кортни Кардашьян - Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Ким и Кортни Кардашьян

    Сестры из известного медиа-клана порадовали поклонников стильными образами

    38-летняя Ким Кардашьян и ее старшая сестра, 39-летняя Кортни, не только вместе выходят в свет и участвуют в телевизионных съемках, но и часто проводят свободное время в компании друг друга. Так, на днях телезвезды были замечены на улицах Калабасаса. Вместе Ким и Кортни отправились на шопинг в торговый центр.

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    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе
    Папарацци засняли Ким и Кортни Кардашьян на шопинге в Калабасасе

    Для похода за покупками сестры выбрали стильные и при этом совершенно разные образы. Ким появилась на публике в белом атласном пуховике, легинсах с перламутровым отливом в тон и бархатных остроносых ботильонах, а Кортни - в полупрозрачном джемпере с глубоким декольте, джинсах с высокой талией и черных полусапогах.

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    Кстати, Ким неспроста так утеплилась для прогулки по городу. Ранее в тот же день она опубликовала в своем Instgram несколько сториз, в которых рассказала, что в Калабасасе, где обычно всегда солнечно и тепло, неожиданно пошел град. Кстати, в этом феврале Калифорнию буквально завалило снегом - и это случилось впервые с 1962 года!

     

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