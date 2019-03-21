Пэрис Джексон прокомментировала слухи о суициде



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Дочь поп-короля Майкла Джексона убеждена, что новость о суициде появилась из-за ее спокойной реакции на скандальный фильм об отце

20-летняя Пэрис Джексон продолжает отрицать слухи о своей попытке покончить с собой (напомним, на прошлой неделе в прессе появились новости о том, что она была госпитализирована из-за попытки суицида). На днях она вновь высказалась на эту тему на личной странице в Twitter. Девушка поделилась своими мыслями о причине возникновения таких разговоров - по мнению Пэрис, журналисты придумали эту новость исключительно для привлечения внимания к недавно вышедшему документальному фильму «Покидая Неверленд», в котором ее покойного отца Майкла Джексона обвиняют в педофилии.

«Они просто не получили моей сумасшедшей реакции на фильм. Увидев мое спокойствие, они придумали эту лживую историю, которая могла бы стать хорошим пиаром для картины. Это жалко», - высказалась дочь короля поп-сцены.

Примечательно, что раньше Пэрис лишь единожды высказалась о нашумевшем документальном фильме. Пэрис призналась, что не смотрела картину и в виновность отца не верит.

«На самом деле я еще не сделала никаких заявлений, особенно о том, как вся эта история влияет на мою жизнь. Знаю, что несправедливость выводит из себя и вызывает эмоциональный выплеск, но здравая и спокойная оценка более логична, чем реакция в состоянии аффекта. Лучше расслабиться... Закурите и посмотрите на ситуацию шире»,- с иронией посоветовала Джексон всем журналистам и поклонникам.



