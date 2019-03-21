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    Шоу-биз

    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса

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    <p>Эмма Робертс</p> <p>Фото:instagram /emmaroberts</p> - Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса

    Эмма Робертс

    Фото:instagram /emmaroberts

    Кинозвезду заметили в компании нового бойфренда - актера Гаррета Хедлунда

    Актриса Эмма Робертс рассталась со своим женихом - актером Эваном Питерсом, который известен поклонникам фильмов «Люди Икс» по роли Питера Максимоффа по прозвищу«Ртуть». Времени даром 28-летняя артистка не теряет: ее уже видели с новым бойфрендом, актером Гарретом Хедлундом.

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    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса
    Фото:instagram /emmaroberts

    С Питерсом племянница Джулии Робертс и дочь Эрика Робертса познакомилась в 2012 году на съемках картины «Взрослый мир», примерно в это же время актеры стали настоящими звездами сериала «Американская история ужасов». В марте исполняется семь лет со дня помолвки знаменитостей, однако по неизвестной причине они решили прекратить отношения. Питерс уже переехал из апартаментов, где проживал вместе с бывшей избранницей.

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    «Эмма и Эван давно уже были готовы разойтись, расстались без скандала. Теперь они просто друзья», – рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник.

    По информации другого инсайдера Us Weekly, накануне Робертс и ее новый возлюбленный вместе появились на одной из улиц в районе Сильверлейк в Лос-Анджелесе. Они прогуливались, обнимая друг друга и держась за руки. Известно, что актеры и раньше были в дружеских отношениях, а встречаться начали около двух недель назад.

    Отметим, перемены в личной жизни Эммы Робертс отразились и на ее внешности. Недавно актриса сменила свой светлый цвет волос на более натуральный – шоколадного оттенка. Снимки своего преображения знаменитость разместила в Instagram, чем весьма порадовала поклонников, дружно заявивших, что новый образ артистке к лицу.

     

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