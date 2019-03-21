Племянница Джулии Робертс бросила звезду «Людей Икс» Эвана Питерса



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Эмма Робертс Фото:instagram /emmaroberts

Кинозвезду заметили в компании нового бойфренда - актера Гаррета Хедлунда

Актриса Эмма Робертс рассталась со своим женихом - актером Эваном Питерсом, который известен поклонникам фильмов «Люди Икс» по роли Питера Максимоффа по прозвищу«Ртуть». Времени даром 28-летняя артистка не теряет: ее уже видели с новым бойфрендом, актером Гарретом Хедлундом.

С Питерсом племянница Джулии Робертс и дочь Эрика Робертса познакомилась в 2012 году на съемках картины «Взрослый мир», примерно в это же время актеры стали настоящими звездами сериала «Американская история ужасов». В марте исполняется семь лет со дня помолвки знаменитостей, однако по неизвестной причине они решили прекратить отношения. Питерс уже переехал из апартаментов, где проживал вместе с бывшей избранницей.

«Эмма и Эван давно уже были готовы разойтись, расстались без скандала. Теперь они просто друзья», – рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник.

По информации другого инсайдера Us Weekly, накануне Робертс и ее новый возлюбленный вместе появились на одной из улиц в районе Сильверлейк в Лос-Анджелесе. Они прогуливались, обнимая друг друга и держась за руки. Известно, что актеры и раньше были в дружеских отношениях, а встречаться начали около двух недель назад.

Отметим, перемены в личной жизни Эммы Робертс отразились и на ее внешности. Недавно актриса сменила свой светлый цвет волос на более натуральный – шоколадного оттенка. Снимки своего преображения знаменитость разместила в Instagram, чем весьма порадовала поклонников, дружно заявивших, что новый образ артистке к лицу.