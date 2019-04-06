Художница опубликовала фото шикарных цветочных корон для животных



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boredpanda.com

Художник делает цветочные короны для животных, и они действительно выглядят величественно

Первая цветочная корона, созданная профессором Ярели (Yarely), предназначалась ее собаке Фрейе (Freya) породы австралийская овчарка.

При этом смастерила она ее только для того, чтобы «залить» несколько фотографий для Instagram.

Ну то, что начиналось как самый обычный снимок для соцсети, вскоре превратилось в бренд.

Сейчас калифорнийская компания Freya’s Floral Company предлагает широкий ассортимент цветочных корон как для людей, так и для животных.

«Я стала получать столько положительных отзывов, что решила начать делать короны и для других собак, чтобы сеять любовь», — рассказала Ярели.

Для создания нежных композиций художница использует искусственные цветы, кроме того, она делает изделия под индивидуальный заказ.

Ярели утверждает, что каждая корона, которую она делает, уникальна, даже те, которые сделаны из одного и того же набора цветов.

С тех пор, как Ярели стала предлагать цветочные короны широкой публике, многие владельцы собак захотели нарядить своих любимцев в этот волшебный аксессуар.

Отметим, что особенно сильно смог раскрутить цветочные короны Ярели кот породы мейн-кун по кличке Леонидас (Leonidas), у которого на данный момент в соцсетях накопилось более 150 тыс. подписчиков.

Снимки стильного и задумчивого Лео в коронах от Freya’s Floral Company смогли собрать в тысячи лайков.

Джерело: boredpanda.com