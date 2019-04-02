Почувствуй весну: воздушные фотографии от Рэйчел Беллински



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Второй месяц весны уже начался, но у многих в душе еще царит зима

Если вы из категории людей склонных к депрессии, то наша волшебная фотопоборка именно для вас.

Рейчел Беллински - фотограф и дизайнер из Лас-Вегаса. Она говорит, что самые лучшие фотографии, в её практике, получаются случайно. От работ Рэйчел веет прекрасным ощущения весны с оттенком надежды.

Надеемся Вы не останетесь равнодушны к её стилю фотографии.

Джерело: cameralabs.org