Почувствуй весну: воздушные фотографии от Рэйчел Беллински
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Розсилка
Второй месяц весны уже начался, но у многих в душе еще царит зима
Если вы из категории людей склонных к депрессии, то наша волшебная фотопоборка именно для вас.
Рейчел Беллински - фотограф и дизайнер из Лас-Вегаса. Она говорит, что самые лучшие фотографии, в её практике, получаются случайно. От работ Рэйчел веет прекрасным ощущения весны с оттенком надежды.
Надеемся Вы не останетесь равнодушны к её стилю фотографии.
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Джерело: cameralabs.org