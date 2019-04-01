Красивые места планеты Земля с высоты птичьего полета: фото сделанные дронами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/skypixelofficial

Насколько же повезло птицам, ведь они могут видеть всю эту красоту мира каждый день!

Предлагаем вам насладиться снимками – победителями престижного конкурса фотографии, сделанные дронами.

Особенно поражает фото известного скалистого острова Мон-Сен-Мишель, напоминающего Королевскую гавань из «Игры престолов». Обитаемая крепость погрязла в тумане, а фото, засвидетельствовавшее это, получило престижную награду.

Один из фотографов запечатлел футбольное поле, расположившееся чуть ли не на краю света - на крошечном острове Хеннингсвер в норвежском архипелаге Лофотенских островов.

В этом месте проживает всего около 500 человек, а для них создали спортивный комплекс, как в мегаполисе.

Вершины гор, мосты, заснеженные леса, памятники культуры, каньоны, небоскребы, песчаные дюны и многое другое - в нашей галерее.

Джерело: joinfo.ua

Джерело: joinfo.ua