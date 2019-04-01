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    Фото

    Красивые места планеты Земля с высоты птичьего полета: фото сделанные дронами

    • Розсилка
    Красивые места планеты Земля с высоты птичьего полета: фото сделанные дронами
    instagram.com/skypixelofficial

    Насколько же повезло птицам, ведь они могут видеть всю эту красоту мира каждый день!

    Предлагаем вам насладиться снимками – победителями престижного конкурса фотографии, сделанные дронами.

    Особенно поражает фото известного скалистого острова Мон-Сен-Мишель, напоминающего Королевскую гавань из «Игры престолов». Обитаемая крепость погрязла в тумане, а фото, засвидетельствовавшее это, получило престижную награду.

    Один из фотографов запечатлел футбольное поле, расположившееся чуть ли не на краю света - на крошечном острове Хеннингсвер в норвежском архипелаге Лофотенских островов.

    В этом месте проживает всего около 500 человек, а для них создали спортивный комплекс, как в мегаполисе.

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    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial
    instagram.com/skypixelofficial

    Вершины гор, мосты, заснеженные леса, памятники культуры, каньоны, небоскребы, песчаные дюны и многое другое - в нашей галерее.

    Джерело: joinfo.ua

    Джерело: joinfo.ua

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