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    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев

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    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев

    А вы смогли бы превратиться в Малифисенту или героиню Диснея?

    Натали Цилякиду живёт в Греции и ведёт свою страничку в Instagram под ником Mermaid Talia, любит делать макияж и примерять на себя различные образы, перевоплощаясь в различных персонажей, будь то герои кино, мультфильмов или реально существующие личности.

    Здесь можно найти Белоснежку, Лану Дель Рей, Малифисенту, и это далеко не весь список. Девушка тщательно подбирает наряды и грим, а также пытается передать характер выбранного объекта.

    А самыми яркими перевоплощениями Натали делится на своей странице в соцсети.

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    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
    Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев

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    Джерело: twizz.ru

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