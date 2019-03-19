Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев



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А вы смогли бы превратиться в Малифисенту или героиню Диснея?

Натали Цилякиду живёт в Греции и ведёт свою страничку в Instagram под ником Mermaid Talia, любит делать макияж и примерять на себя различные образы, перевоплощаясь в различных персонажей, будь то герои кино, мультфильмов или реально существующие личности.

Здесь можно найти Белоснежку, Лану Дель Рей, Малифисенту, и это далеко не весь список. Девушка тщательно подбирает наряды и грим, а также пытается передать характер выбранного объекта.

А самыми яркими перевоплощениями Натали делится на своей странице в соцсети.

Джерело: twizz.ru