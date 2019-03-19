Девушка из Греции поразила сеть талантливыми перевоплощениями в различных героев
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Розсилка
А вы смогли бы превратиться в Малифисенту или героиню Диснея?
Натали Цилякиду живёт в Греции и ведёт свою страничку в Instagram под ником Mermaid Talia, любит делать макияж и примерять на себя различные образы, перевоплощаясь в различных персонажей, будь то герои кино, мультфильмов или реально существующие личности.
Здесь можно найти Белоснежку, Лану Дель Рей, Малифисенту, и это далеко не весь список. Девушка тщательно подбирает наряды и грим, а также пытается передать характер выбранного объекта.
А самыми яркими перевоплощениями Натали делится на своей странице в соцсети.
Джерело: twizz.ru