Художники решили, что героям нового «Короля Льва» не хватает мультяшных эмоций



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boredpanda.com

Спросите у сотни людей, какой анимационный фильм Диснея им нравится больше всего, и, вероятнее всего, большая часть их ответит, что это «Король Лев». Да-да, именно этот мультфильм является фаворитом у многих

Новый «Король Лев» бьет рекорды в прокате по всему миру. Впечатления зрителей разнятся: одни восхищаются графикой и красотой животных, другие видят в фильме любимый мультик детства, но немало тех, кто отмечает, что пропала душевность, животным не хватает эмоциональности.

А некоторых вообще пугают звери, открывающие пасти и произносящие речь. Єтот психологический эффект называют эффектом зловещей долины.

Отсутствие эмоциональности героев, которая была в мультфильме, часто упоминаемая претензия.

Взяв во внимание главную особенность нового фильма, недавно художники Ellejart (настоящее имя Николай Мочкин) и Design By Feo создали ряд работ, в которых они изобразили новых персонажей так, как если бы авторы анимации во время разработки мультфильма постарались максимально придерживаться оригинальной версии фильма.

Ремейку уже удалось собрать более 543 млн. долларов по всему миру. Критики похвалили фильм за его визуальные эффекты, музыкальное сопровождение и вокальные выступления, но раскритиковали за отсутствие оригинальности и эмоций на лицах у персонажей. Оригинальный Король Лев на IMDb имеет рейтинг 8,5, в то время как ремейк ему в этом немного проигрывает — 7,2.