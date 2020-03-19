Ирина Шейк изменила прическу для обложки Vanity Fair



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Ирина Шейк на обложке Vanity Fair Италия

Модель с необычной прической блистает на обложке

Ирина Шейк показала новую обложку из тематической серии журналов Vanity Fair Италия, посвященных сложной ситуации в стране и ее возрождению. Глянец представил множество обложек с разными персонами, сыгравшими знаковую роль в истории журнала и Италии.

«Звезды и личности, которые имели особые отношения с Италией и с нашей газетой, становятся голосами со всего мира, которые приглашают нас никогда не терять надежду. От #iosonoMilano до #iloveItalia: сообщение о союзе и солидарности, которое достигло всей страны и теперь пересекает границы», «Все вместе, чтобы выкрикнуть наш гимн надежды и солидарности», – такой девиз создатели серии обозначили на странице в Instagram.

Ирина Шейк опубликовала номер в своем микроблоге, сделав трогательную подпись: «Празднуем любовь и мужество Италии».

Подписчики в ответ принялись писать 34-летней красавице слова благодарности и любви.

«Италия любит тебя», «Королева», «Мы тоже тебя любим!». Многие отметили, что короткая стрижка невероятно к лицу Шейк, а также, что выглядит Ирина, как всегда, – просто обворожительно.